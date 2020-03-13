الجيش الليبي: نحن في طريقنا لاستكمال ما تبقى من تحرير طرابلس

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إنهم أوقفوا القتال، "في طريقنا لاستكمال ما تبقى من تحرير العاصمة، كانت الميليشيات قد انهارت لدرجة أنهم استعانوا بالمرتزقة في محاولة لمقاومتهم والبقاء في المشهد"، مؤكدا أن قرار وقف إطلاق النار جاء من منطق أنهم ليسوا من دعاة القتل أو التدمير أو الحرب، لافتا إلى أن الشرط الذي انطلقت منه العملية العسكرية هو تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، والذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، أن اتفاق الصخيرات كان يضمن شرطين، الشرط الأول فيه هو تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، والثاني موافقة البرلمان على الحكومة التي ستشكل من خلال المجلس الرئاسي.

وأشار إلى أن هذا الاتفاق كان مناورة خبيثة من الإخوان الذين أداروا وجههم له، وبقيت المشكلة، بدلا من أن نجد الميليشيات قد تفككت وسلمت أسلحتها وتركت المجال لإقامة دولة مؤسسات ومنع الجريمة، ولكن الذي حدث هو أن الميليشيات هي التي سرقت ونهبت الدولة.

وأكد أن الميليشيات هي التي سيطرت على المشهد وأصبحت تحكم بغير قانون وهي الحاكمة والناهية، ولا أحد يستطيع التصدي لها ولا أن يقول لها أي شيء.