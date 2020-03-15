فيديو.. عمرو أديب يغسل يديه على الهواء: بتغسلوها 20 ثانية كدة؟

قال الإعلامي عمرو أديب إن هناك حالة من الارتياح في مصر للقرار الذي اتخذته الإدارة المصرية بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات بدءا من يوم الأحد بسبب فيروس كورونا.

وأضاف "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، أن هذا القرار أحدث حالة من التفهم وحالة من التأييد، موضحا أن هذا القرار لاقى الكثير من الموافقة والاحتضان، وامتدت هذه الحالة داخل وخارج السوشيال ميديا رغم أن لهذا القرار أعراض جانبية، "كتالوج المواطن المصري مختلف شوية".

ووجه سؤالا للمشاهدين قائلا: "هل انتم بتغسلوا إيديكم لمدة 20 ثانية؟؟..لأ طبعا"، وغسل يديه لمدة 20 ثانية، معلقا: "انتم بتغسلوها إزاي، بميه وخرجت.. دة ملوش لازمة خالص".

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس بجميع أنحاء الجمهورية، لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد الموافق 15 مارس 2020، وفقًا لما ذكره السفير بسام راضي مستشار رئيس الجمهورية والمتحدث باسم الرئاسة.

جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس السيسي مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.