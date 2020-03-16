وزير التموين يطمئن المواطنين: لا يوجد عجز في السلع واحتياطنا يكفي لـ4 أشهر

طمأن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بأن الاحتياطي الاستراتيجي لكل السلع الأساسية وغير الأساسية أقل ما فيها يكفي لأربعة أشهر، حيث يكفي الزيت لـ 4.7 أشهر، "لازم يبقى عندنا ثقة في توفر السلع".

وأضاف المصيلحي خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، والمذاع على شاشة قناة "dmc"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن المخزون الاستراتيجي للقمح يكفي لـ 3.7 أشهر، كما أن موسم القمح يبدأ الشهر المقبل، والمخزون الاستراتيجي للسكر يكفي 4.7 أشهر، حيث بدأ إنتاج البنجر وقصب السكر منذ يناير، كما أن المخزون الاستراتيجي للأرز يكفي 4.7 أشهر، وكذلك المكرونة والزيت، وهناك تعاقدات لما بعد عيد الأضحى المبارك.

وأكد "مصيلحي" أن كل السلع الأساسية متوفرة وشبكات التوزيع والمصانع المنتجة تعمل بطاقة أكبر نظرا لدخولنا شهر رمضان حيث يرتفع الاستهلاك فيه 50%.

ورجح الوزير سبب الإقبال المتزايد على شراء السلع والمنتجات هو عدم نزول المواطنين يومي الخميس والجمعة الماضيين بسبب الطقس السيئ، متابعا "أحب أطمن كل المواطنين إنه لا يوجد عجز في أي سلع من السلع".

وأوضح أنه قد يكون حدث عجز في بعض المطهرات والمنظفات، ولذلك شدد رئيس الوزراء خلال اجتماعه اليوم مع مباحث التموين وحماية المستهلك والرقابة التموينية والتجارية على تشديد الحملات منعا للاحتكار.