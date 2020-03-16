وزير التموين يتوعد مستغلي المطهرات وأدوات التعقيم بعقوبات مغلظة

حذر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوقيع عقوبات مغلظة على كل من يستغل المطهرات وأدوات التعقيم تجاريًا بشكل سيء، حيث إن هناك حملات مكثفة على أي خارج عن القانون وتوقيع أشد العقوبات.

وقال وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، الذي يُعرض على شاشة "ON E": "نحن في حالة طوارئ والجرائم التموينية ستتحول لنيابة أمن دولة عليا وبالتالي سيجرى خلالها اتخاذ حكم حبس ومضاعفة غرامة والتصديق عليه من الحاكم العسكري دون أي رجعة".

وأضاف المصيحلي، أن هناك إقبالا كبيرا أكبر من المتوقع على السلاسل الغذائية، موضحا: "أنا بعذر الناس إنهم لم يشتروا اليومين اللي فاتوا عشان الأمطار بس بطمنهم بتوافر السلع".

وطمأن وزير التموين المواطنين بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، قائلا "لدينا مخزون استراتيجي يكفي استهلاك رمضان ويعبر بنا حتى بعد العيد الكبير.. كل السلع الغذائية الرئيسية متوفرة تمامًا حتى بعد العيد الكبير.. حتى لو العالم كله توقف وتوقف التعامل مع الخارج".

وأوضح أنه أجرى، الأسبوع الماضي، اجتماعًا مع كل المنتجين، استعدادًا لشهر رمضان المقبل، وراجع خلاله قدرة الإنتاج والكميات المطلوبة، وجرى التأكد من توفر كل الخامات اللازمة لإنتاج السلع حتى عيد الأضحى، وليس رمضان المقبل فقط: "كل المصانع العاملة تنتج بكامل طاقتها كما جرى رفع الطاقة استعدادا لرمضان المقبل.. ولم يحدث نقص في الخبز أو الزيت أو السكر أو أي سلع تموينية".