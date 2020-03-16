بالصور.. محامون يفترشون أرض النقابة بعد تأخر إعلان نتيجة الانتخابات

افترش محامون الأرض في بهو نقابتهم، بعد أن استخدموا لافتات الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشحين، للجلوس والنوم عليها، بعد أن طال انتظارهم لإعلان نتيجة فرز الأصوات الانتخابية في انتخابات النقابة والتي أغلقت أبوابها أمام الناخبين أمس في تمام الخامسة مساء.

استمرار توافد المستشارين بنتائج فرز اللجان للانتخابية للمحامين من المحافظات

كما يستمر المستشارين المشرفين على انتخابات اللجان الفرعية بانتخابات المحامين، في الوصول إلى مقر اللجنة العليا المشرفة على انتخابات المحامين، حاملين المظاريف المغلقة بنتائج فرز اللجان الفرعية في المحافظات، رغم بزوغ اليوم الثاني من العملية الانتخابية.

وأعلن المستشار أحمد أبو دوقة، رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات المحامين، أنه لن يعلن أي نتائج، إلا ظهر اليوم، بعد الانتهاء من فرز وتجميع كافة اللجان، ولن تعلن أي مؤشرات أولية.

وكان قد طلب من المحامين الانصراف من النقابة أمس وسط تواجد من رجال الشرطة، إلا أن المحامين أصروا على موقفهم واستمرارهم داخل النقابة، حتى معرفة النتيجة هاتفين: "مش هنمشي.. مش هنسمح بالتزوير"، "وكسبنا القضية.. عطية هو نقيبنا".

وأخلى رجال الشرطة قاعة اللجنة العليا المشرفة على انتخابات المحامين من أنصار المرشحين على منصب نقيب المحامين أو المرشحين أنفسهم على عضوية المجلس، من بهو النقابة، لإتاحة الفرصة للجنة مباشرة أعمالها مجددا بعد إعلان رئيس اللجنة عن توقف تجميع النتائج من اللجان الانتخابية بسبب الاشتباكات التي وقعت بين أنصار المرشحين.

كان رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات المحامين، استدعى رجال الشرطة، لأنصار المرشحين، بعد احتشادهم داخل قاعة الفرز، وإحداث تشويش على أداء عمله.

جاء ذلك بعد أن هتف أنصار المرشح رجائي عطية ضد أنصار ومناديب المرشح سامح عاشور في انتخابات نقابة المحامين، قائلين: "اطلعوا بره اطلعوا بره"، لاسيما بعد عدم امتثال أنصار عاشور والخروج من قاعة اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، بعد أن طلب رئيس اللجنة المستشار أحمد أبو دوقة من كلا الطرفين الانسحاب لاستكمال أعمال الفرز.

وأعلن رئيس اللجنة عن توقف أعمال الفرز، قائلا: "مشهد لا يليق بمحامين مصر، من فضلكم خلونا نشوف شغلنا".

وكان قد شهد مقر النقابة اشتباكات بين أنصار المرشحين، بعد أن أكد أنصار رجائي عطية عن اكتساحه في غالبية المحافظات بما يؤهله بحسم مقعد النقيب، فيما هتف أنصار عاشور داخل مقر النقابة، مرددين: "النقيب هو النقيب، سامح عاشور هو النقيب".

وشهدت انتخابات نقابة المحامين منافسة بين 18 مرشحا على منصب نقيب المحامين، أبرزهم سامح عاشور ورجائي عطية، فيما يتنافس على عضوية المجلس 194 مرشحا ليختار المحامون 28 عضوا للمجلس من بينهم ، 25 ممثلين لمحاكم الاستئناف و 3 إدارات قانونية.

وتمت الانتخابات على مستوى الجمهورية في لجان خاصة بصناديق الاقتراع بلغ عددها 467 لجنة، ففي النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، ومحكمة مصر الجديدة 42 لجنة، وجنوب القاهرة 24 لجنة، والقاهرة الجديدة 21، وحلوان 15، شمال الجيزة 21، وجنوب الجيزة 36، شمال سيناء لجنة واحدة، وجنوب سيناء لجنتين، وفي بورسعيد 4 لجان، وبالإسماعيلية 4 أيضا، وبالسويس 3، ودمياط 7، وجنوب القليوبية 15، وشمال القليوبية 9 لجان، والمنوفية 16، وطنطا 11، والمحلة الكبرى 9 لجان، وشمال الشرقية 11، وجنوب الشرقية 16، وبكفر الشيخ 14، وشمال الدقهلية 8، وجنوب الدقهلية 16، وشمال البحيرة 14، وجنوب البحيرة 10، وشرق الإسكندرية 30، وغرب الإسكندرية 12، ومرسى مطروح لجنة واحدة.

وفي نقابات الصعيد، الفيوم 7 لجان، وبني سويف 11، والمنيا 15، والوادي الجديد لجنتان، وشمال أسيوط 7، وجنوب أسيوط 10، وسوهاج 14، وقنا 12، والأقصر 5، وأسوان 6، والبحر الأحمر 4 لجان.