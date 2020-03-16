بقرار حكومي.. 15 يوما إجازة مدفوعة الأجر لـ5 فئات

قرّر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحدّد القرار في مواده 5 فئات، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، وهي خمسة عشر يومًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره.

والفئات هي:

- أصحاب الأمراض المزمنة

المادة الثالثة نصت على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.

ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون فى العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.

- الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة:

الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة.

- المخالط لمصاب:

يُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تحددها الجهة الطبية المختصة.

- الحامل والتي ترعى طفلًا

ونصت المادة الرابعة على أن تمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلا أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.

- الموظف العائد من خارج البلاد

يمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة خمسة عشرة يوما تبدأ من تاريخ عودته للبلاد.

ونصت المادة السادسة من القرار على أن يحظر إيفاد جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو لحضور ورش العمل، طوال مدة سريان هذا القرار وتُعلق كافة البرامج التدريبية السارية حاليا.