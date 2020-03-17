"مصر للطيران": رد قيمة تذكرة السفر للراغبين وإعفاؤهم من أي غرامات

قال الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه في إطار الدور القومي الذي تقوم به الشركة الوطنية دائما في مختلف الأحداث والأزمات تجاه أبناء مصر في مختلف أنحاء العالم ومراعاة للظروف الراهنة فقد تقرر تكبير طرازات أكبر عدد ممكن من الطائرات على الرحلات الدولية وفقا لحجم الطلب على خطوط الشركة في الاتجاهين.

وأوضح أن القرار يأتي في إطار استيعاب الأعداد الراغبة في السفر من وإلى مصر خلال الساعات المقبلة قبل الموعد المحدد لإيقاف حركة الطيران، وذلك في ضوء القرار الصادر اليوم من رئاسة مجلس الوزراء بشأن تعليق حركة الطيران من وإلى جميع المطارات المصرية اعتبارا من ظهر يوم الخميس المقبل الموافق 19 مارس وحتى الثلاثاء الموافق 31 مارس 2020 ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا وبناء على توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني.

وأضاف زكريا أنه تقرر رد قيمة تذكرة السفر الدولية لعملاء مصر للطيران الراغبين في استرجاع التذكرة مع إعفائهم من أي غرامات.

وناشدت الشركة خلال بيان لها، عملاءها الكرام الراغبين في تعديل أو تأجيل حجوزاتهم مراجعة أي من مكاتب مصر للطيران المنتشرة في أنحاء الجمهورية أو وكيلهم السياحي أو من خلال الموقع الإلكتروني، مشيرة إلى أنه لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بمركز الخدمة التليفونية على 09070000 أو 1717 من أي موبايل.