بين الصدمة والحزن.. ماذا قال الفنانون عن وفاة شعبان عبد الرحيم؟

بعد مسيرة فنية ناجحة قدم خلالها العديد من الأغنيات الشعبية، رحل عن دنيانا الفنان الشعبي شعبان عن عمر ناهز 62 عامًا في مستشفى المعادي العسكري، صباح أمس الثلاثاء، حسبما أكّد نجله لـ"الوطن".

وعقب إعلان وفاة "شعبولا"، نعاه العديد من الفنانين الذين ظهر تألمهم وحزنهم على فراقه في كلماتهم، وترصدهم "الوطن" فيما يلي:

رثى الفنان الكبير خالد عجاج، صديقه الفنان شعبان عبدالرحيم، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "البقاء لله، ربنا يرحمك يا أطيب الرجال، يا حبيبي يا عشرة سنين، شعبان عبدالرحيم وجعت قلبي، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكتب الفنان أحمد صلاح حسني: "الله يرحمك يا راجل يا طيب.. شعبان عبدالرحيم.. البقاء لله".

فيما قال الفنان سعد الصغير، إن السبب وراء عدم حضوره لجنازة "شعبولا"، هو تواجده في العاصمة السعودية الرياض لمشاركته في العرض المسرحي "لوكاندة الأوباش" مع حسن الرداد وماجد المصري ومايا دياب وهالة فاخر وأوس أوس وعصام كاريكا.

وأضاف "سعد" لـ "الوطن": "حزنت جدا على وفاة شعبان عبد الرحيم وعدم حضوري الجنازة بسبب تواجدي في الرياض بسبب مسرحية لوكاندة الأوباش"، مشيرًا إلى أنه يرافقه الشاعر إسلام خليل.

وتابع: "ربنا يعلم مقدار حزني على الراجل ده اللي وقف معايا كتير، ولا يمكن يكون هناك عزاء وأنا موجود ولا أذهب لأننا ولاد بلد، وربنا يرحم شعبان عبد الرحيم".

ونشر الفنان محمد هنيدي صورة لـ"شعبولا" عبر حسابه الشخصي "تويتر"، وكتب: "ربنا يرحمك يبو قلب طيب".

فيما نعت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، الفنان شعبان عبدالرحيم، وتقدمت هيفاء، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بالعزاء لمحبي الفنان الراحل بقولها: "رحم الله الفنان الشعبي المصري ⁧‫شعبان عبدالرحيم‬⁩ وأسكنه فسيح جناته، عزائي لذويه وجميع محبيه، إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون".

كما نعى الفنان محمود البزاوي، الفنان شعبان عبدالرحيم عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وعلق "البزاوي": شعبان عبد الرحيم كان نموذجا لحد مكافح قدر يصنع شكل ولون مختلف ليه وبقى عنده لحن مميز ماحدش بيغنيه غيره ده غير خفة دمه وعفويته دايما وأنه في أي لقاء تليفزيوني بيتكلم من قلبه.. الله يرحمك يا شعبولا يا جميل.. وزي ما كنت بتقول في آخر كل أغنيه ليك "بس خلاص".

ونشرت الفنانة أنغام عبر حسابها الشخصي "تويتر": "البقاء لله الفنان المبهج شعبان عبد الرحيم وداعًا".

وأعرب المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، عن حزنه الشديد لوفاة شعبان عبدالرحيم، موضحا أنه كان يعتبره بمثابة شقيقه، لافتا إلى أنه تعامل معه قبل شهرتهما، وكانا يجتهدان سويًا.

وقال عبدالباسط لـ"الوطن": "أنا كنت فاكرها إشاعة زي كل مرة بتطلع عليه، بس بنتي قالتلي المرة دي بجد، أنا مش مصدق نفسي، دة كان معايا في حفل بالسعودية من أيام".

وعلق الفنان عمر مصطفي متولي أيضا عبر حسابه الشخصي "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. عم شعبان عبدالرحيم في ذمة الله ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته".

من جانبه، نشر الفنان سليمان عيد عبر حسابه الشخصي "إنستجرام"، صورة للفنان شعبان عبدالرحيم، وعلق عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمك ياشعبان كان أول مايقابلنى يقولى نكتة وهو فى وسط مرضه كان بيضحك وهو بيقولي محدش واخد منها حاجة.. ربنا يرحمه ويغفر له".

وكتبت الفنانة شيرين رضا عبر حسابها الشخصي بـ"تويتر": "وداعا يا شعبولا يا راجل يا طيب يا أصيل.. الله يرحمك ويحسن إليك".