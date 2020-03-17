غلق مينائي الإسكندرية والدخيلة بسبب الرياح وارتفاع موج البحر

تسببت رياح باردة شديدة، وارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعي في غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة مع استمرار عمل حركة الشاحنات والقطارات لنقل البضائع.

وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الإدارة المركزية للحركة قررت غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة نظرا لسوء الأحوال الجومائية وارتفاع الأمواج والرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة السفن والقاطرات واللنشات بشكل آمن، كما تقوم إدارة حركة السفن بقياس الرصدة الجومائية علي مدار الساعة .

وأضاف "الغندور" أن عملية الشحن والتفريغ ودخول وخروج الشاحنات والقطارات والبضائع من وإلى الميناء تتم بشكل منتظم. وقد وجه الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء، جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج الشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن .