فرق طوارئ ورفع عائد "رد الجميل".. إجراءات "التضامن" ضد كورونا

اتخذت وزارة التضامن الاجتماعي عددا من الإجراءات الاحترازية الفترة الحالية وذلك لمواجهة فيروس كورونا ومن ضمن هذه الإجراءات ما يلي:

1- تكثيف الإجراءات الاحترازية لأبناء دور الرعاية وتوفير كل الاحتياطات الصحية والمنشورات التوعوية وتوفير الكشف الحراري للعاملين والأبناء المقيمين بمؤسسات الرعاية مع توفير القفازات للقائمين على الكشف على الأبناء ومنع دخول أي وجبات جاهزة لحين انتهاء الفترة المحددة لتطبيق الإجراءات.

2- تعليق العمل في مكاتب التأهيل حتى نهاية شهر مارس.

3- توجيه فرق الطوارئ والإغاثة بالهلال بتعقيم المناطق التي يتم العمل بها لتقديم الإغاثة والمساعدات وخصوصا المناطق المتضررة من موجة الطقس السيئ.

4- بنك ناصر الاجتماعي يقرر رفع عائد شهادة رد الجميل إلى 15.5% سنويا وذلك لتحقيق الجانب الاجتماعي التكافلي في ظل الظروف الراهنة بتوفير حياة كريمة لكبار السن وتقديم كل أنواع الدعم لهم.

5- تلقى الشكاوى إلكترونيا فقط أو من خلال الخط الساخن 16528 للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظا على صحة وسلامة العاملين بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى ومديريات التضامن الاجتماعى على مستوى المحافظات والمواطنين من أي احتمالات، أو فرص للعدوى يمكن أن تنتج عن الاختلاط.