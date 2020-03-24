عالم أردني: المصريون لديهم أقوى مناعة وأفضل علماء في الوطن العربي

قال الدكتور أديب الزغبي أستاذ المناعة رئيس المركز العربي للمناعة الجزعية بالأردن، إننا في الوطن العربي نعيش في عالم واحد.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc" أن فيروس كورونا يهاجم البشرية جميعها وأن اليوم لأول مرة في التاريخ تستنفر الجيوش في جميع أنحاء العالم بدون أن تحارب بالبنادق، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يتوحد فيها البشر لمواجهة عدو شرس لا يرى بالعين.

وأوضح الزغبي أن فيروس كورونا موجود في الطبيعة منذ فترة طويلة ويتكون من مادة وراثية حديثة السلالة وقابلة للتغير وتحدث فيه طفرات وراثية بشكل كبير ومحاطة بغشاء بروتيني يزرع بعض الأمور التي تمكنه من الدخول إلى الخلايا.

وأشار إلى أن هذا الفيروس استطاع هزيمة جيوش المناعة البشرية وأن هذه الجيوش لم تستطع قتل الفيروس، لافتًا إلى أن هدف الفيروس الوحيد الوصول لرئة الإنسان، مشيرًا إلى أنه يدخل للحلق ويقوم بعمل مركز له في الحلق ثم ينتقل للرئتين.

الفيروسات تنتقل من الحيوانات للإنسان ومن الإنسان للحيوان ومن الإنسان للإنسان منذ فترة طويلة، لافتًا إلى أن الفيروسات كانت تموت بعد انتقالها لعدم تكيفها وأنه بعد انتقال فيروس كورونا من الخفافيش للإنسان بقي في جسم الإنسان ونجح في الانتقال من إنسان لإنسان آخر بطريقة عجيبة وسرعة كبيرة.

العلماء لم يصنفوا فيروس كورونا ككائن حي وأنه لا يستطيع أن يتكاثر إلا داخل الخلية المستهدفة، مشيرًا إلى أن الفيروس يحارب جهاز المناعة في أول 5 أيام من دخوله جسم الإنسان بكل ما أوتي من قوة وهي مرحلة المناعة الطبيعية حتى وصول المناعة المكتسبة والتي تأتي من خلايا متخصصة لمحاربة الأعداء الشرسين وتستخدم أجسام مضادة وتعود للرئتين وتقضي على الفيروس خلال 14 يوما.

ونصح الزغبي بتناول فيروس c من المصادر الطبيعية والابتعاد عن الأكلات الجاهزة والسريعة لتقوية المناعة.

كما نصح بالإكثار من شرب الماء والاهتمام بالأكسجين، مشددًا على أن التدخين يبعد الأكسجين عن الدم ويعيق عمل جهاز المناعة، محذرًا من التوتر والخوف والذي يضر بجهاز المناعة.

وتابع: "المصريون عندهم أفضل مناعة في العالم العربي وعندنا في الوطن العربي النظافة الشخصية والوضوء والنظافة وأنا أتوقع ألا أرى حالات بالآلاف مثل أوروبا لأن لدينا النظافة الشخصية".

واستطرد: "عندنا في مصر علماء لا يوجد مثلهم في العالم وفي مصر حاربوا فيروس سي وهو أخطر وباء وأخطر من فيروس كورونا واستطاع العلماء المصريون القضاء عليه".