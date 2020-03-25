الصحة العالمية: الأدوية التي يروج لها على مواقع التوصل لم نصرح بها

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن شركات الأدوية وصلت إلى مرحلة متقدمة من العمل على لقاح خاص بفيروس كورونا المستجد، موضحا أن أي لقاح لابد أن يمر بمجموعة من التجارب المخبرية ثم ينتقل للتجربة على البشر على نطاق ضيق ومتابعتهم ثم على نطاق أوسع ثم ظهروه في الأسواق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية بـ "إكسترا نيوز"، أن أحد مراكز البحث في أمريكا انتهى من التجارب المخبرية وبدأ تنفيذه على بعض الأشخاص لكن التجارب تستغرق وقتا، قد يصل إلى عدة أشهر.

وتابع أن هناك مراكز بحثية أخرى في المانيا وإنجلترا والصين تعمل على صنع لقاح للفيروس، "فيه نتائج إيجابية كثيرة بخصوصا العلاج، لكن حتى الآن لا يوجد دواء تم تجربته على نطاق واسع أو نشره بمجله علمية لها مرجعية، وكل الأدوية التي تروج لها على مواقع التواصل الاجتماعي قيد التجربة ولم تصرح بها منظمة الصحة العالمية حتى الآن.