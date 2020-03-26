أستاذ طب النفسي: الخوف والقلق يؤديان لتعطل جهاز المناعة

قال الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي، إن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهازهم المناعي ونفسيتهم سيئة من السهل إصابتهم بالأمراض ولا سيما الأمراض الفيروسية، "متخليش حياتك سودة، عيش حياتك"، موضحا أن الخوف والقلق يؤديان إلى تعطل جهاز المناعة ما يعرضه للإصابة بالأمراض.

وأضاف خلال اتصال عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "سي بي سي"، الذي يقدمه الاعلامي عمرو خليل، أن كل ما يكون الخوف من شيء غير متوقعة أو غير مرئية تزيد من إحساس الشخص بالقلق، ولا بيده سوى الحرص منه، "ممكن أقرب الناس ليك يسببلك العدوى دة بسبب الخوف".

وأشار إلى أن الطريق الصحيح للتعامل مع المصريين هو طريق الإقناع بخطوة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الجميع الآن يسأل كيف يقتل الوقت وكيفية الاستفادة من الوجود في المنزل.