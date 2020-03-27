محلل سياسي: سوء إدارة أزمة كورونا ستؤثر سلبا على مستقبل ترامب

قال ماك شرقاوي، المحلل السياسي، إنه لم يتم فرض حظر للتجوال في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا، موضحا أن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمواطنين بالجلوس في منازلهم ليست دعوة إجبارية، لافتا إلى أن قرار نشر الحرس الوطني في 3 ولايات بهدف نقل المعدات والمهمات وإقامة مستشفيات ميدانية وليس بغرض تطبيق حظر للتجوال.

وأضاف خلال اتصال عبر "الفيديو كونفرانس" لفضائية "EXTRA NEWS"، أن الأطباء نصحوا بالبقاء في المنزل 14 يوما على الأقل للحيلولة دون الإصابة بالفيروس، وأوضح أن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن كورونا يتواجد عبر الهواء، ومدة بقاءه تتراوح من 3 إلى 8 ساعات، لافتا إلى أن الأطباء أكدوا أن نسبة من يصابوا بالفيروس ويحتاجون إلى العناية السريرية بالمستشفيات حوالي 20% منهم 5% فقط يحتاجون للعناية المركزة.

وأشار "شرقاوي" إلى أن سبب ارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس في نيويورك لأنها ولاية متعددة الجنسيات، موضحا أن عدد سكان الولاية 20 مليون نسمة، وتعداد المدينة حوالي 8 ملايين نسمة، كما أن هناك كثافة كبيرة لوسائل المواصلات في المدينة، مؤكدا أن الاستهتار في البداية من المرض سبب تفشيه بهذه الصورة السريعة في نيويورك.

وأوضح أن حاكم ولاية نيويورك أصدر قرارا في 22 مارس الجاري بعدم ذهاب المواطنين لأعمالهم عدا الأعمال الضرورية ولابد أن يكون هناك مبرر لذلك، مؤكدا أن سوء إدارة أزمة كورونا من جانب ترامب ستؤثر سلبا على مستقبله ووضعه السياسي.