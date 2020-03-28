عاد من إيطاليا وشارك في "كرنفال".. قصة انتشار فيروس كورونا بألمانيا

قال الدكتور حسين عبدالفتاح طبيب أمراض الباطنة، المقيم في ألمانيا، أن وتيرة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في ألمانيا تسارعت، بعدما كانت بطيئة الأسبوع الماضي، موضحا أن الأسباب ليست واضحة بشكل كبير.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "فيديو كونفرانس" عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن بؤرة انتشار المرض بدأت في شمال الراين، وأن عدد المصابين بفيروس كورونا هناك بلغ 42 ألف شخص، وفقا لإحصائيات لم تحدث منذ آخر 24 ساعة، وأن العدد الحالي يقترب من 47 ألف شخص.

وأوضح حسين، سبب انتشار الفيروس في شمال الراين: "كان هناك شخص قضى إجازته في إيطاليا ونواحي النمسا ثم عاد واشترك في كرنفال في إحدى المدن، كما شارك في أكثر من مناسبة اجتماعية، وكان يعالج من مرض ما، وبالتالي تحولت المدينة إلى بؤرة المرض وسجلت أعلى معدل وفيات".