تجهيز 40 مدرسة كحجر صحي لمواجهة كورونا بالقليوبية.. إذا اقتضت الحاجة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، تجهيز 40 مدرسة استعدادا لتحويلها إلى حجر صحي لاستخدامها في مرحلة متقدمة من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بواقع 3 مدارس في كل إدارة تعليمية.

وأشارت المديرية في بيان لها أنه تم تحديد هذه المدارس من خلال عدة عوامل، منها البعد عن الحيز السكاني وجودة التهوية بكل مدرسة وتوافر خدمات مياه الشرب والكهرباء بكل مدرسة بشكل جيد.

وأوضح طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم تزويد هذه المدارس بكل الإمكانيات اللازمة التي تؤهلها لاستقبال الحالات في أي ظروف طارئة، والاستعانة بالأسرة والمراتب المستخدمة في استراحات المعلمين في امتحانات الشهادات العامة لفرش هذه المدارس.

وأعلن "عجلان"، أن غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، برئاسته واصلت اجتماعاتها بحضور عاطف سلامة وكيل المديرية، والمهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفني، والدكتور محمد عبدالرشيد مدير عام التعليم العام، بشأن مجابهة ومتابعة الإجراءات المتخذة لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وطرق مكافحة انتشار الفيروس، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهته حفاظا على صحة المواطنين.

قال "عجلان" إنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة الفيروس منها قيام فرق مكافحة العدوى والفيروسات التابعة لمديرية الصحة بالقليوبية بتطهير وتعقيم مبنى ديوان مديرية التربية والتعليم، وجميع المنشآت التعليمية والمدارس بالمحافظة وتكثيف حملات التوعية لكيفية التعامل مع تلك المستجدات.

وأكد أنه تم تشكيل غرف عمليات بجميع الإدارات التعليمية وتجنيد جميع العاملين بالإدارات والمدارس بعمل خطة يومية لمواجهة الفيروس والوقاية منه والتنسيق مع مجالس الأمناء والآباء والمعلمين لشراء ماكينات رش ومواد خام من الكلور وذلك لرش وتطهير جميع المدارس وإرسال تقارير يومية بهذا الشأن.

وأشار "عجلان" انه تم نشر الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن الظاهرة للموظفين بالديوان والمدارس، وإبراز كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها في مجال الوقاية والنظافة والتطهير ونشرها على الصفحات الرسمية، والتنبيه على مديري المدارس بالالتزام التام والكامل بتنظيف المدارس جيدا (أسطح - أحواش - نوافذ - أبواب) ومراجعة إجراءات السلامة.