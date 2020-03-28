"صحة الأقصر" تعلن تفاصيل العمل بالمستشفيات الخاصة خلال الحظر

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، أنه طبقاً لما ورد إلى المديرية من الإدارة المركزية للمؤسسات الغير حكومية، وتنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والجهات المختصة وحفاظاً على صحة المواطنين نظراً لما تمر به البلاد وفي ضوء قرار رئيس الوزراء رقم (768) لسنة 2020 والحرص علي صحة المواطنين، تقرر استمرار العمل بالمستشفيات الخاصة بجميع تخصصاتها خلال مواعيد الحظر.

وأضافت المديرية أنه توضيحاً لبعض المواد التي تخص المنشآت الطبية الخاصة، تقرر أن تستمر المستشفيات الخاصة بجميع تخصصاتها، وكذلك مراكز الغسيل الكلوي والحضانات والمراكز المتخصصة في حالات الولادة الطارئة في ممارسة عملها دون التقيد بمواعيد الحظر المقرر بقرار من مجلس الوزراء.

وبالنسبة لباقي المنشآت الطبية الخاصة بكافة أنواعها وتخصصاتها تلتزم بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر على أن تغلق اعتباراً من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي عدا يومي الجمعة والسبت تغلق هذه المنشآت غلقاً كاملاً، ويراعي التزام جميع المنشآت الطبية الخاصة بسياسة مكافحة العدوى والوسائل الوقائية ومنع التجمعات.