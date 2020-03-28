الاتصالات تتيح 3000 دقيقة و10 جيجابايت مجانا للأطقم الطبية

تقديرا لدور الأطباء والعاملين في القطاع الطبي والذين يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وفي اطار توجيهات الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتسخير الإمكانيات اللازمة لدعمهم خلال فترة تأدية عملهم وتوفير خدمات اتصالات متميزة لهم، قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالاتفاق مع شركات المحمول الأربعة وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان من أجل اتاحة ٣٠٠٠ دقيقة و١٠ جيجابايت لكافة شبكات المحمول شهريا مجانا لجميع الأطباء وأطقم التمريض والإداريين والعاملين بمستشفيات العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية.

وتأتي هذه الخدمة تقديرا للمجهود العظيم الذي يبذله الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين في القطاع الطبي من أجل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمصابي فيورس كورونا المستجد، والسعي نحو الحد من انتشاره، والعمل على حماية صحة وسلامة المواطنين، كما تأتي استكمالا لعدد من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورنا المستجد.