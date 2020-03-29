زايد لأهالي المسنين: لا تتأخروا في نقلهم للمستشفى.. 14 واحد ماتوا في الطريق

ناشدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المواطنين، بعدم الانتظار على المسنين في أسرتهم، ممن يعانون من ارتفاع في درجات الحرارة، أو أعراض تنفسية، واللجوء فورًا للمستشفى للاطمئنان، "لا تنتظروا كثيرًا، فيه 14 واحد من الوفيات، توفوا قبل الوصول للمستشفى، وده يعني أهلهم صبروا عليهم، لحد ما حالتهم ساءت جدا".

كما وجهت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التلفزيون المصري"، مناشدة للمستشفيات الخاصة، قائلة: "لو جات حالة مصابة بالتهاب رئوي، لازم نحط في اعتبارنا إنها كورونا إلى أن يثبت العكس، متحاولش معاه كتير، بلغنا عشان نعمل مسح ونحلل، ولو كده نوديه على مستشفى العزل".

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن مستشفيات الصدر والحميات، موجودة في كل محافظات الجمهورية، ويجب على الأهالي الاطمئنان على أسرتهم، حال ظهور أي أعراض عليهم، "متخلهمش يوصلوا لمرحلة أنهم ييجوا في حالة متأخرة، مستشفيات الحميات والصدر، تأخذ عينات بكل دقة لحماية الأطقم الطبية والمواطنين".

وتابعت: "كان عندنا معمل مركزي واحد في القاهرة، بقى دلوقتي فيه 23 معمل في 23 محافظة، وخلال أيام هيبقى عندنا في الـ27 محافظة، فالتحليل بيطلع بسرعة، قبل كده كنا بنبعت التحاليل من الأقصر لمعامل القاهرة".