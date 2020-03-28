"الغرف التجارية" يرحب بقرار وقف تصدير البقوليات للحفاظ على المخزون

رحب الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة، بقرار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر.

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن هذا القرار يأتي ضمن القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة، لضمان استقرار السوق من خلال توفير كل السلع، لتلبية مطالب الاستهلاك المحلي في ظل مواجهة فيروس كورونا.

وأكد "العربي"، أن هناك تكاتف كبير بين الحكومة والقطاع الخاص، للحفاظ على استقرار السوق، خاصة خلال الفترة الحالية، التي تحتاج إلى تعاون الجميع، لتخطي هذه الظروف الاستثنائية في تاريخ بلدنا.

كما أشاد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بدور الحكومة الكبير الذي يزداد يوما بعد الآخر لمواجهة أزمة فيروس كورونا في مختلف الاتجاهات، مشيرا إلى أن عدم تصدير البقوليات في الفترة الحالية، قرار مهم لتوجية الإنتاج بالكامل، لتغطية احتياجات السوق المحلي، في ظل الظروف الحالية، بما يحافظ على استقرار السوق، وهو ما نسعى إليه بالتعاون مع كل الجهات المعنية.

وكانت وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، أعلنت أن هذا القرار، يأتي في إطار حرص الوزارة على تنفيذ الخطة الشاملة، التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين، من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، وذلك ضمن الاجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة، خلال المرحلة الحالية، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.