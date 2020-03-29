عرض أولى حلقات "سنين وعدت" على dmc الأربعاء المقبل

يبدأ يوم الأربعاء المقبل، عرض أولى حلقات حكاية "سنين وعدت" عبر مجموعة قنوات "دي ام سي" وهي الحكاية الثانية لمسلسل "إلا أنا".

وكانت شركة أروما ستوديو قد طرحت الإعلان التشويقي للعمل منذ عدة أيام وحقق نسبة مشاهدة عالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي دراماتورجي لعبير سليمان ومن سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، الحكاية دراما مستوحاة عن قصص وشخصيات من الحياة فكرة وقصة الكاتب يسري الفخراني، وإخراج أحمد شفيق الذي يقدم مسلسل عشر حلقات للمرة الأولى في تاريخه مع استمرار تناوله لمشاكل المرأة في مسلسلاته.

العمل بطولة كل من النجوم أروى جودة وأحمد صفوت وكارولين خليل وطارق عبد العزير.

على صعيد آخر حققت أولى حكايات المسلسل وهي بعنوان بنات موسى وسط ردود فعل قوية من قبل الجماهير ونسب مشاهدة مرتفعة للحلقات تؤكد تعطش الجمهور لهذه النوعية من الدراما الحقيقية التي تتناول هموم حياته اليومية، من إنتاج شركتي سينرجي وأروما ستوديوز.

"إلا أنا" هو مسلسل مكون من 60 حلقة، لمجموعة من القصص المنفصلة يشتمل على6 بطلات، 6 حكايات وكل حكاية منهم في 10 حلقات، تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة.