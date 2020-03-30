"الفيوم": تعقيم 800 موقع.. والتعامل مع شباب لعبوا الكرة في فترة الحظر

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن المحافظة اتخذت إجراءات تصاعدية طيلة الفترة الماضية، حيث لاحظ ضعف الالتزام من جانب المواطنين في فترة ما قبل فرض حظر التجوال.

وأضاف خلال تصريحات لكاميرا برنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، عبر شاشة "أون إي": "أطلقنا مبادرة مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب والشباب، لسد الفجوة بين القرارات والإجراءات واستجابة المواطنين".

وتابع: "العدد تخطى الـ3 آلاف متطوع، وعقموا أكثر من 800 موقع، والهدف هو نشر الوعي وتقليل التجمعات لحماية المواطنين ورصد ميداني واقعي لكل مواقع إذا حدث أي تجاوز".

وأشار، إلى أن كان هناك تجاوز في قرية الخالدية، وهي خاصة بمقهى: "ووجهنا الوحدة المحلية واتخذ الإجراء القانوني بمنتهى الحزم والقوة، ورصدنا بعض الشباب يلعبون الكرة وتعاملنا معهم بمنتهى القوة".

وأردف أن المحافظة تهدف لحماية المواطنين: "لأننا بهذه التصرفات نضر المجتمع كله، ولا نضر أنفسنا فقط، وننسق بشكل كامل وهناك لجنة أترأسها مع قيادات مديرية الصحة ومجموعة من القطاع الخاص وأساتذة بكليات الطب".

وواصل: "وجاهزون لرفع الوعي عند الفريق الطبي للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا، وحتى الآن الإجراءات متبعة بطريقة احترافية عالية".

وأكد، أن الفريق الطبي متحمل المسؤولية، رغم أن الضغط عليهم كبير، ويجب أن يستجيب المواطنون لهذه التوجيهات وأن يبقوا في المنزل.

وأتم: "اتخذنا بعض الإجراءات الإضافية، واتصلت مع وزير الاتصالات باستبدال مكاتب البريد ببعض المدارسة القريبة منه لمنع التكدس".