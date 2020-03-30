ابنة الطبيب ضحية كورونا تدعو لصلاة غائب عليه ببورسعيد

طالبت إسراء أحمد اللواح، ابنة أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، بصلاة الغائب على والدها الذي توفي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد عزله بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، ويعتبر الحالة الأولى لإصابة ووفاة طبيب في بورسعيد.

كما طالبت إسراء عبر صفحتها بـ"فيس بوك"، بالدعاء بالمغفرة لوالدها، بعد أن طالبت منذ ساعات بالدعاء له بالشفاء لخطورة حالته، كما تعالت الدعوات من أصدقاء ومعارف الفقيد بالمغفرة والرحمة، وأكدوا أنه شهيد عمله وأنه لم يقصر في واجبه تجاه المرضى يوما، وطالبوا بوجود أجهزة تنفس صناعي بمستشفيات بورسعيد بدلا من نقل المرضى إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

من جانب آخر، نعى الدكتور مصطفى السعيد نقيب أطباء بورسعيد، الطبيب المتوفى وأكد أنه يحتسبه شهيد الفيروس اللعين وطالب المواطنين بالتواجد في البيت وعدم الخروج والحفاظ على أرواحهم وأرواح المحيطين حولهم وتمنى من الدولة بعد زوال أزمة كورونا أن يعود الطبيب المصري إلى وضع لائق به علميا وماديا لا يضطره إلى الهجرة أو السفر للخارج وقدم الشكر للرئيس السيسي على دعمه للأطباء وتقديره لجهودهم خلال هذه الأزمة.

وأوضح أن الدكتور أحمد فور علمه بإصابة عامل هندي كان عنده يجرى تحاليل قبلها بمعمله الخاص وتوفي بعدها عزل نفسه ذاتيا حتى ظهرت عليه الأعرض وتأكدت إصابته وتم نقله إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.