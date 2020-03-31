قصة كيرلس الأورشليمي "قس الموعوظين" الذي يحيي الأقباط ذكراه اليوم

يحيي الأقباط الأرثوذكس، اليوم الثلاثاء، بحسب "السنكسار الكنسي"، ذكرى وفاة القديس كيرلس أسقف أورشليم المعروف بالقديس كيرلس الأورشليمي أو قس الموعوظين.

"والسنكسار" هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

فحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الثلاثاء، 22 من شهر برمهات لعام 1736 قبطي، ويدون "السنكسار"، أنه في مثل هذا اليوم توفي القديس كيرلس أسقف أورشليم المعروف بالقديس كيرلس الأورشليمي أو قس الموعوظين.

وبحسب السنكسار القبطي، فإن وُلد القديس كيرلس الأورشليمي بأورشليم أو بإحدى قراها عام 315 ميلادي، سيم شمّاسا سنة 335 ميلادي، ثم قسّا سنه 345 ميلادي، وبالرغم من حداثة القس كيرلس عهد إليه الأسقف مهمة تعليم الموعوظين لتأهيلهم لنوال سرّ المعمودية، كما جعله يعظ في أيام الآحاد والأعياد.

ويشير السنكسار، إلى أنه تم اختيار القس كيرلس أسقفا في عام 348 ميلادي خلفا للأنبا مكسيموس أسقف أورشليم نظرا لعلمه وتقواه بواسطة أكاكيوس أسقف قيصرية، وأنه دخل سريعا في صدام مع "الأريوسيين"، أصحاب تعاليم خاطئة ومخالفة للإيمان المسيحي بحسب تعاليم الكنيسة، مدافعا عن التعاليم النقية الخاصة بلاهوت المسيح.

ونُفي كيرلس من أورشليم بسبب بيعه لأواني الكنيسة وإنفاقها على المحتاجين على أثر مجاعة شديدة حلت بفلسطين، ولم يعود لكرسيه إلا عام 359 ميلادي، قبل أن يعزل مرة ثانية عبر مجمع عقد له في القسطنطينية، سنة 360 ميلادي، ليعود لكرسيه مرة ثانية بعد عامين، ليعزل للمرة الثالثة بعد ذلك وعاد لكرسية عام 379 ميلادي، قبل أن يتوفي عام 386 ميلادي.

تعتبر أهم كتاباته "مقالاته للموعوظين"، وهي 24 مقالا، الأولى مقدمة و23 أخرى.

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "ثلاثة عشر شهرا"، وكل شهر فيها 30 يوما، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

و"السنكسار"، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، وذلك بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.