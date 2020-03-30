إشادة دولية بالتراث المصري في ثالث أيام المسرح العالمي

أشاد النقاد والمسرحيون بالعرض المسرحي "أم العداني" تأليف ورشة مؤسسة س للثقافة والإبداع، وبطولة فرقة كراكيب المسرحية بمصر، ضمن عروض ثالث أيام مهرجان المسرح العالمي "أون لاين" دورة الفنان جورج سيدهم، والتي تنظمها مؤسسة س للثقافة والإبداع، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان.

وقال النقاد إن العرض يتعمق في التراث والموروثات الشعبية المصرية، والذي يتشابه مع قصص شعبية كثيرة موجودة في اليلدان الأخرى، التي تدور كلها في سياق السلطة والهيمنة، والتخاريف والشعوذة في الوقت الذي أثار العرض الإيطالي "أيام سعيدة" تساؤلات كثير، أهمها سبب قيام الدول الأوروبية لتقديم قصص قديمة، والمفروض أنها بعيدة عن واقعهم الحالي مثل مسألة العزلة والوحدة، التىييتناولها النص، أما العرض المغربي "مجرد تفكير" فقد حصل على إعجاب بالمشاهدين بالعرض، واعتبروه شهادة تخرج لأبطاله الشباب.

وأعلنت إدارة المهرجان أن اليوم الرابع يتضمن 3 عروض، هي العرض المغربي "جدال"، والعرض المصري "مولد سيدي الهزيان"، والعرض الجزائري "تفضلي يا آنسة".