فيديو.. الزراعة: "اشتروا من منافذنا ولا تخضعوا لجشع التجار"

قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة إن قيمة صادرات الخضر والفاكهة سواء طازجة أو مصنعة 5 مليارات ونصف المليار في العام، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية الزراعية لم تتأثر على الرغم من الأزمة الراهنة، ولا مبرر لزيادة الأسعار إلا بسبب جشع التجار، وصدرنا 600 ألف طن الفترة الماضية.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه من الأسبوع المقبل حصاد القمح والفول والبنجر والبطاطس، بإنتاج جديد غير الذي خزنته الحكومة الفترة الماضية، كاشفا أن اللحوم الحمراء شهدت عجزا الفترة الماضية وتم فتح باب استيراد عجول ولحوم مبردة ومجمدة وكبد وكلاوي لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وتابع إبراهيم أن منافذ وزارة الزراعة تبيع كافة السلع، ويوجد 350 منفذا لوزارة الزراعة على مستوى الجمهورية وتبيع بأسعار أقل من السوق بنحو 20%، وجار التوسع في إنشاء المنافذ لأكثر من ذلك.

وشدد إبراهيم: "الحكومة عاملة اللي عليها وزيادة وبستغرب من سلوك المواطنين بالتكالب على السلع، ولابد من تطبيق حاسم للقانون على كل من يزود الأسعار أو يتلاعب بها".

وطالب إبراهيم المواطنين بالشراء من منافذ وزارة الزراعة ومنافذ القوات المسلحة "وعدم الخضوع لابتزاز التجار".