عاجل.. جامعة جونز هوبكنز: إجمالي وفيات كورونا في أمريكا يتخطى 3 آلاف حالة

كشفت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عن إجمالي عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الجامعة في بيانها، إن إجمالي وفيات كورونا في أمريكا حتى الآن، تخطى 3 آلاف حالة، وفقًا لما نقله موقع "سكاي نيوز".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرض خلال مؤتمر صحفي، اليوم، جهازا قال إنه قادر على تشخيص الإصابة بكورونا خلال دقائق، وذلك وفقا لما نقلته قناة "العربية".

وأكد ترامب: "لدينا 10 آلاف جهاز تنفس إضافي لكن العدد ليس كافيا، سنبقي على قرار حظر السفر وقد نتخذ إجراءات أكثر تشددا لمنع انتشار الفيروس". وأشاد ترامب بجهود الطواقم الطبية وخصوصا العاملة في نيويورك.