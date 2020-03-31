طائرة الإغاثة لإعادة المصريين العالقين في لندن تغادر مطار القاهرة

قالت مصاد مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن رحلة الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران"؛ لإعادة المصريين العالقين بسبب كورونا، والمتجهة إلى العاصمة البريطانية لندن، أقلعت من مطار القاهرة الدولي وهي في طريقها إلى مطار هيثرو بلندن.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أن مصر تبذل جهدا كبيرا من أجل إعادة العالقين في الخارج.

وأعلنت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران" تسيير رحلات إلى لندن، وباريس والكويت، لإعادة المصريين العالقين بسبب كورونا.

وناقشت وزيرة الهجرة مع وزير الطيران المدني إمكانية تسيير خطوط طيران إلى ولايتي نيويورك وواشنطن، لإعادة المصريين العالقين بالولايات المتحدة الأمريكية، في إطار التعاون المستمر بين وزارتي الطيران والهجرة من أجل إعادة المصريين العالقين بالخارج، إثر الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى العالم؛ للحد من انتشار الفيروس وأبرزها تعليق حركة الطيران والتنقل فيما بين الدول.