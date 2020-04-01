"الوزراء" يناشد المواطنين بتفادي العائدين من الخارج لمدة 14 يوما

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه عقب ما حدث مع بعض المصريين العائدين من الكويت، ورفضهم الخضوع للحجر الصحي، رغم إبلاغهم شفويا بذلك قبل استقلالهم الطائرة، جعل اللجنة المختصة بعودة المصريين من الخارج، تتخذ قرارا ينص على أنه لن يصعد شخص إلى الطائرة، إلا بعد التوقيع على الإقرار الذى يلزمه بدخول الحجر الصحي، فور وصوله أرض الوطن.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري"، أن هذا يُعد إجراء عالمي، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، واصفًا ما حدث من المصريين الذين عادوا من الكويت، بالتصرف غير المسؤول وأنه نظرة ضيقة للأمور.

وتابع: "رغم أنهم يعلمون قبل مغادرة الكويت بالإقرار ولكن فور وصولهم رفضوا الخضوع لهذا الكشف"، مؤكدًا أنه تم إجراء كشف سريع لهم، وفور ثبوت عدم حملهم للفيروس سمح لهم بالمغادرة، وطلب منهم الالتزام بمنازلهم لمدة 14 يوماً، "الفرق الطبية الخاصة ستتابعهم لمدة 14 يوما".

وواصل: "نعول على ضمير ووعى العائدين من الخارج والمخالطين لهم وندعو الجميع أن يتفادوا العائدين لمدة 14 يوما حفاظا على صحة المجتمع، من الناحية الأخلاقية على العائدين من الخارج، أن يقوموا بعزل أنفسهم في منازلهم لمدة 14 يوما حفاظا على أنفسهم والمجتمع بشكل عام".