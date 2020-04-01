صور.. إقبال متوسط علي صرف المعاشات من 15 مدرسة بالقليوبية

شهدت عمليات صرف المعاشات من منافذ هيئة التأمين والمدارس ومكاتب البريد بمحافظة القليوبية إقبالا متوسطا في الساعات الأولي من بدء صرف المستحقين لمعاشاتهم من هذه المنافذ المختلفة، وسط تواجد أمني مكثف من أجهزة الأمن والمتطوعين من الشباب والمبادرات المجتمعية لتنظيم الحاضرين منعا للتزاحام.

وخصصت محافظة القليوبية 15 مدرسة في مختلف أنحاء المحافظة لمنع التزاحم، بدأت جميعها العمل صباح اليوم بانتظام وفق الجدول الموضوع للصرف من وزارة التضامن، والذي سيستمر من خلاله تسليم المعاشات للمستحقين على مدار 9 أيام.

ففي بنها أطلقت مبادرة "بنها لشبابها " حملة جديدة للمشاركة في تنظيم عمليات صرف المعاشات لكبار السن بالمحافظة، حيث قام أفراد الحملة بتوفير استراحة ومقاعد لمستحقي المعاشات أمام مقر التأمينات الاجتماعية بجوار ديوان المحافظة من خلال سرادق كبير لاستقبال المترددين، وجري تنظيم المتوافدين منعا للتزاحم ووضع الكراسي بطريقة متباعدة لاستبعاب المترددين.

وقال أحمد شعلان مؤسس المبادرة، إن الحملة الجديدة تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وأمين مختار زيدان مديرعام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالقليوبية تحت شعار "انت واحد مننا.. حافظ علي نفسك ...حافظ علي أسرتك".

وأضاف "شعلان" أن الحملة تأتي في إطار الدور المجتمعي، ويشارك فيها متطوعين من كافة شباب مدينة بنها، مشيرا إلى أنه جرى تعقيم وتطهير السرادق ومنفذ الصرف قبيل وصول المستحقين للمعاش وتوفير كراسي ومطهرات وكمامات ولوحات إرشادية وتنظيم حملة توعية على السوشيال ميديا والشوارع بالمواعيد والنصائح، بالإضافة إلى تطوع طبيبين لقياس الضغط والسكر والتدخل السريع في أي حالة طوارئ.

من جانبه، أعرب أمين مختار مديرعام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالقليوبية عن تقديره للجهود المبذولة من كافة الجهات وخاصة المبادرات الشبابية لمحاصرة فيروس كورونا، وهو ما يدل أن شباب مصر علي قدر المسؤولية، مشددا علي رفع حالة الطوارئ بالهيئة خلال مدة صرف المعاش حتى لا يصاب أي مواطن بأي مكروه.