مدير "حميات إمبابة" يكشف تفاصيل البروتوكول المصري للتعامل مع كورونا

قال الدكتور محمود خليل، مدير مستشفى حميات إمبابة، إن مصر لديها بروتوكول للتعامل مع كل الفيروسات التنفسية، موضحا أن المستجدات التي ظهرت بفيروس كورونا تم بحثها من خلال لجنة تضم قطاع الطب الوقائي وغرفة أزمات فيروس كورونا ولجنة علمية، حيث تم تشكيل بروتوكول مصري مميز جدا للتعامل مع فيروس كورونا.

وأضاف خليل، خلال حوار ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة قناة "ON"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أن البروتوكول يتضمن تعريف لكل الحالات البسيطة منها والمتوسطة والشديدة وحالات الرعاية المركزة والالتهاب الرئوي الوخيم.

وتابع: "كان في الأول فيه تعريف معين لمريض كورونا عند ظهوره في الصين التعريف ده اتغير أكتر من مرة وبيتم زيادته كل ما يبقى فيه مستجد، اول ما ظهر في الصين مكنش شرط إن يبقى فيه التهاب رئوي فتم إضافتها في البروتوكول المحلي".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ 179 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين.