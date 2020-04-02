المستشفيات الجامعية: نستقبل مرضى مشكلات التنفس ونحول من تثبت إصابته

قال الدكتور حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إنه منذ إعلان منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا جائحة عالمية وهناك سيناريو وخطة وضعتها الحكومة للتعامل مع الانتشار الوبائي مع المرض.

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن الخطة تشمل التعامل مع ظهور أول حالة في مصر إلى نهاية خطة الانتشار الوبائي وأن التدخل الحكومي في كل مرحلة له خطة موضوعة وأماكن مجهزة وأن ما يحدث هو إصدار أوامر بتشغيل هذه الأماكن.

وأوضح عبدالغفار أنه تم تخصيص مستشفى في كل محافظة للعزل لمرضى كورونا على أن تكون وظيفة المستشفيات الجامعية هي استقبال باقي الحالات المرضية لتخفيف الضغط على مستشفيات وزارة الصحة.

وأشار عبدالغفار إلى أن الطواقم الطبية للمستشفيات الجامعية متواجدة في مستشفيات العزل لمعاونة زملائهم من أطباء وزارة الصحة، مشددًا على أن الدولة تتحرك لتحقيق الأمان للمواطن.

وأكد عبدالغفار أن المستشفيات الجامعية ما زالت تستقبل مرضى المشكلات التنفسية وأنه حال التأكد من إصابته بفيروس كورونا يتم تحويله لمستشفى العزل الصحي.