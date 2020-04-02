أمريكا على موعد مع كارثة.. أجهزة التنفس الصناعي المخزنة لا تعمل

تلقت المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، صدمة كبرى، بعدما اكتشفت عدم صلاحية الآلاف من أجهزة التنفس الصناعي المخزنة للعمل.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أكد للأمريكيين في عدة خطابات أن الحكومة لديها 10000 جهاز تنفس اصطناعي احتياطي لتوريدها إلى المستشفيات المتضررة بسبب كثرة إصابات فيروس كورونا داخل الولايات.

وتجاهل المسؤولون الأمريكيون، أن الآلاف من أجهزة التنفس الصناعي غير صالحة للعمل بسبب خلاف تعاقدي مع الشركة الموردة، وفقًا لشركة "ذا نيويورك تايمز".

وانتهى التعاقد مع الشركة الموردة للأجهزة قبل يناير الماضي، عندما بدأ فيروس كورونا في الانتشار، ما توقف على إثره صيانة الأجهزة.

ويمثل عدم صلاحية أجهزة التنفس للعمل أزمة كبرى في الولايات المتحدة خلال الوقت الحالي، بعدما كان هناك اعتماد كبير عليها في إنقاذ الوضع، حيث تمتلئ المستشفيات الأمريكية بمرضى فيروس كورونا.