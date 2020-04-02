تعزيزات لتأمين كبير مسؤولي الصحة في أمريكا بعد تزايد التهديدات بقتله

ذكرت قناة "CNN" الأمريكية، أن هناك تعزيزات لتأمين أنتوني فوسي كبير مسؤولي الصحة في أمريكا بعد تزايد التهديدات بقتله.

وكان فوسي، قد صرح في وقت سابق، أن قرب حلول فصل الصيف لا يعني بالضرورة أننا سنرى نهاية لانتشار فيروس كورونا الجديد، مضيفًا: "نأمل، على الرغم من أنه قد لا يحدث، أن نرى تأثير هذا الطقس الدافئ على خفض معدل الإصابة، لكن لا يمكنك ضمان ذلك".

وأوضح كبير مسؤولي الصحة في الولايات المتحدة أنه يقول ذلك "نظرًا لأن هذا فيروس جديد تمامًا، وقد لا يعمل مثل بعض الفيروسات التنفسية الأخرى التي غالبًا ما تشاهد فيها تناقصًا، مع ارتفاع درجة حرارة الطقس، ليس هناك ما يضمن أننا سنرى ذلك الآن".