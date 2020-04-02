هل الصيام يشكل بيئة حاضنة لفيروس كورونا؟.. أستاذ مناعة يرد

قال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن هناك 14 حالة حول العالم أصيبت مرة أخرى بفيروس كورونا بعدما تعافت منه، مؤكدا أن هذه الظاهرة لا تظهر على العموم، كما أن ظهور نتيجة التحليل إيجابية ليس من الضروري إصابته بأعراض مرضية، ولكن نتيجة اختفاء جزء الحمض النووي للفيروس بأماكن عميقة وعند أخذ عينة التحليل بالبلعوم الأنفي أو الحلق لا يظهر.

وأضاف مصباح خلال اتصال عبر الفيديوكونفرانس ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن فيروس كورونا قد يبقى موجودة حتى الشتاء المقبل ولكن سيكون هناك مناعة مجتمعية منه وسيكون مثل الإنفلونزا، موضحا أنه يتوقع ظهور لقاح ضده بعد عام.

وعن الصيام في ظل انتشار فيروس كورونا، قال إن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة لا يفضل صيامهم، موضحا أن ترطيب الجسم باستمرار يعمل على إبطاء الدورة الدموية والتي تذهب بغزارة لأماكن العدوى لمدها بقوات انتشار سريعة تدافع عن بقائها، موضحا أن كل شخص يصوم على حسب قدرته بالنسبة للأشخاص الآخرين.