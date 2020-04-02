عاجل.. ارتفاع وفيات كورونا في أمريكا خلال يوم واحد إلى 946 حالة

أعلنت قناة "سي إن إن" الأمريكية، ارتفاع عدد الوفيات من فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال يوم واحد إلى 946، لتصل إجمالي حصيلة الوفيات 4780.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن الولايات المتحدة ستواجه "أسبوعين مروّعين" بسبب أزمة فيروس كورونا، كما ذكر أنه لا يستبعد إمكانية إلغاء الرحلات الداخلية في الولايات المتحدة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتخطت الولايات المتحدة، مساء اليوم، عتبة 200 ألف إصابة بكورونا المستجد، بحسب تعداد جامعة جونز هوبكنز المعتمدة مرجعًا في رصد هذه الإصابات على الأراضي الأمريكية.