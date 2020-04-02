إخماد حريق في شقة ببني سويف.. والتحريات: ماس كهربائي وراء الحادث

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم على حريق نشب بشقة بمنطقة الأزهري بمدينة بني سويف، دون حدوث إصابات أو وفيات.

ورجحت التحريات الأولية، أن ماسا كهربائيا وراء الحريق.

وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا بنشوب حريق بغرفة داخل شقة بمنطقة الأزهري بمدينة بني سويف، دون إصابات أو وفيات.

ووجه صالح بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية ومأمور قسم شرطة بني سويف إلى مكان البلاغ، والسيطرة على الحريق.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بسيارتين إطفاء إلى مكان الحريق، حيث جرى السيطرة عليه وإخماده.

وتبين من الفحص والمعاينة، نشوب الحريق في شقة ربة منزل، وجرى إخطار قسم الأدلة الجنائية للانتقال ومعاينة مكان الحريق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.