اقتصادي: إصدار عملات بلاستيكية من أكثر الشائعات انتشارا

قال علي إدريس الخبير الاقتصادي، إن هناك الكثير من الشائعات التي طالت البنك المركزي والقطاع المصرفي في مصر، في الآونة الأخيرة، بعد الإجراءات الأخيرة الذي اتخذها البنك الأسبوع الماضي، والتي تنظم من خلاله عملية السحب والإيداع.

وأضاف إدريس، خلال مدخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن من أكثر الشائعات التي انتشرت في يونيو المقبل، إصدار عملات بلاستيكية بديلة عن العملات الورقية، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن البنك نفى كل هذه الشائعات، في بيان رسمي، لكن دون فائدة، فكل هذا يأتي من جانب بعض الفئات التي تسعي لإثارة البلبلة في القطاع المصرفي المصري.

وأوضح أن القطاع المصرفي شهد في الأسابيع الثلاثة الماضية سحب 30 مليار جنيه، على الرغم من أن عدد حسابات الأفراد في مصر لا تتجاوز 21 مليون حساب، وأن عمليات السحب لهذه المبالغ كانت لا تحدث إلا في حالات الأعياد، والإجازات الطويلة.