"التضامن": مليار جنيه إجمالي قيمة صرف المعاشات فى اليوم الثاني

تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص، لمتابعة صرف معاشات شهر أبريل على مدى ساعات اليوم.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، انتظام عمليات صرف المعاشات في اليوم الثاني؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس مليون ونصف حركة صرف، بقيمة إجمالية تقارب مليار و170 مليون جنيه.

وأضافت "التضامن"، أن الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 208 ألف حالة، بقيمة إجمالية تقارب من 171 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات (ATM) الصرف الآلى387 ألف حالة صرف، بقيمة إجمالية 277 مليون جنيه، إضافة إلى 892 ألف حالة صرف صرفوا معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 725 مليون جنيه، فى حين تم تحويل 4.44 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد عن 1.68 مليون قائم بالصرف.

كانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر إبريل لما يزيد على 8.36 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.28 مليار جنيها، وفقًا لمجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للتيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس في منافذ الصرف، والتي تضمنت آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر إبريل، على أن يتم تحويل كافة المعاشات المحولة على البنوك اعتبارًا من اليوم الأول من إبريل.

وتتواصل عملية صرف المعاشات يوم السبت القادم لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل، على أن يبدأ الصرف لمن يتقاضون معاش 1000 جنيه حتى 2000 جنيه اعتبارًا من أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق (7،6،5) من شهر إبريل، والصرف لمن يتقاضون معاش أكثر من 2000 جنيه يومي الأربعاء والخميس (8 و9) إبريل، في حين يتم الصرف بداية من الأحد 12 إبريل لكل من لم يقم بصرف معاشه، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

كما تقرر إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر، لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي، وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة، أو مكاتب البريد مع توفير صارفات آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات، و السماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم إجراؤها كل 6 أشهر، دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث المقبلة أيضًا.