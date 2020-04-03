محمود محيي الدين: كورونا عاصفة كاملة.. ويجب مراعاة التباعد الاجتماعي

قال الدكتور محمود محيي الدين، أستاذ الاقتصاد والتمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن العالم يعيش في ظل عاصفة كاملة، بسبب انتشار فيروس كورونا، معبرًا عن تمني زوالها بكل تداعياتها.

وأضاف محيي الدين، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، عبر "سكايب"، ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي يعرض على شاشة "MBC مصر"، أن أهم ما في هذه العاصفة هو البعد الصحي، مشيرًا إلى أنه منذ أعلنت منظمة الصحة العالمية أن كورونا وباء، كان لا بد من توجيه الأولوية الأولى للوقاية، من خلال التباعد الاجتماعي قدر المستطاع للمصلحة العامة وفقًا للضوابط الصحية، لتكثيف التمويل للاحتياجات الطبية العادلة سواء الأجهزة أو الإمدادات الطبية.

وتابع، أن هذا الأمر يأتي أيضًا في إطار التعاون الدولي لنقل المعلومات والبيانات عن الخبرات في التعامل مع هذه الأزمة غير المسبوقة بهذا الحكم حتى في بعدها الصحي.