فيديو.. نقل جثمان متوفى آخر بكورونا داخل سيارة ربع نقل ببورسعيد

تداول فيديو لنقل متوفى أخر بكورونا أمام حميات بورسعيد بسيارة ربع نقل ببعد ساعات من إعلان المحافظ تخصيص سيارة له

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لنقل متوفي ثاني داخل كيس أسود من أمام مستشفى الحميات بحى المناخ ببورسعيد على متن سيارة ربع نقل سوداء بدون اتخاذ الإجراءات الوقائية.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من نشر فيديو لنقل جثمان إبراهيم حسن محمد العتر المتوفى بفيروس كورونا على سيارة ربع نقل بواسطة أبناءه دون وجود ممثلين من الطب الوقائى إلا أمام المقابر فقط

كان المحافظ قد صرح فور تداول الفيديو إن محافظة بورسعيد سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد جمعية دفن الموتي وأي جهة يثبت تقصيرها وبالفعل تم إعلانه قرار عزل رئيس جمعية دفن الموتى، كما أكد أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة بتجهيز عربة مجهزة بدفن الموتي خاصة بحالات فيرس الكورونا والاتصال برقم التليفون 0663254111 وكذلك تم التنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي بتخصيص عربة اخري لدفن الموتي لحالات الكورونا بجمعية دفن الموتي.

وأعلن الدكتور عادل تعيلب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، أن هناك تعليمات من إسعاف بورسعيد بعدم نقل جثث متوفين بفيروس كورونا، كما أن سيارات دفن الموتى ترفض نقلهم.

وأوضح أن الجثمان يخرج ملفوفا بكيس واقٍ عازل ممنوع فتحه ويسلم الجثمان للأهل في المدافن في وجود ممثلين من الإدارة الوقائية هناك لتأمين نزول ودفن المتوفى حيث يدفن بالكيس وبذلك يمنع انتشار الفيروس.

من جهته قال الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة والسكان والمتحدث الإعلامي، إن وزارة الصحة غير مسؤولة عن خروج الجثمان المتوفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا من محافظة بورسعيد بهذه الطريقة - في إشارة للفيديو المنتشر أمس على مواقع التواصل الاجتماعي- مشيرا إلى أن الوزارة ينتهي دورها بمجرد الانتهاء من تغسيل وتكفين الجثمان وتسليمه إلى الأهل.

وأضاف "مجاهد"، أن الوزارة انتهت مع تغسيل وتكفين الجثمان في وجود أحد من أقاربه بعد الالتزام بالاجراءات الوقائية اللازمة، حيث قامت بتكفين الجثمان من طبقتين ووضعه في كيس بلاستيكي محكم الغلق وغير نافذ للمواد السائلة ووضعه في صندوق خشبي محكم الغلق وذلك وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أن أهل المتوفي مسئولين بعد ذلك على عملية نقل ودفن الجثمان. .