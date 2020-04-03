برلماني: التكاتف طريق عبور أزمة كورونا.. ودور الأحزاب مكمل للدولة

قال النائب سلامة الجوهري، إن فيروس كورونا أثر على جميع الأوضاع عالميا ومنها الحياة السياسية، حيث أن البرلمان معطل منذ 10 مارس وحتي 12 أبريل لحين زوال هذه الأزمة، مما ترتب عليه تعطيل كثير من القوانين والاتفاقيات مطلوب الموافقة عليها بجانب إيقاف جميع أدوات النواب من رقابة ومحاسبة وطلبات عامة.

وأضاف الجوهري في تصريحات لـ"الوطن"، أن هناك بعض الأحزاب كان لها دورا على أرض الواقع في مواجهة هذا الفيروس من تطهير الشوارع والقرى بالجهود الذاتية، وأرى أن كل قرية وعزبة وحي قادرة علي رقابة نفسها بنفسها دون الاعتماد على أي موارد خارجية وهذا ما مثل ظاهرة إيجابية تبين معدن المصري الأصيل.

وطالب النائب، الجميع بالتكاتف في مواجهة الأزمة والتعامل بإيحابية لعبورها، والبعد عن الشو الإعلامي بالتقاط الصور خلال تعقيم الشوارع، لأنه قد ينعكس بالسلب على المواطنين، فالمطلوب هو توعية الناس بالبعد عن التجمعات وعدم النزول من المنازل.

وتابع أن دعم إجراءات الدولة لمكافحة المرض سبيل للوقاية من الإصابة به، والحكومة تقوم بإدارة الأزمة بكل احترافية، ويجب أن يكون دورنا تكميلي لما تقوم به وعلى بعض التنفيذيين أن يكون لديهم وعي أن حل الأزمة ليس بالمرور والتصوير فقط، ولكن بالعمل والقيادة الحكيمة ومحاسبة المقصرين.