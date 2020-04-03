مسئول الترصد بالصحة العالمية: لم نصل بعد لذروة فيروس كورونا عالميًا

أكد الدكتور عمر أبوالعطا مسئول الترصد للأوبئة بمكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، إن فيروس كورونا لم يصل لذورته على مستوى العالم بعد.

وأضاف خلال لقائه مع محمد عبيد مراسل برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن العالم يصل للذورة قريبًا لافتًا إلى أن الذورة يتم الوصول إليها عند ثبات الإصابات عند مستوى زيادة معينة أو انخفاض الإصابات وهو مالم يحدث حتى الآن.

وأكد أبوالعطا أن سبب انتشار فيروس كورونا في بعض الدول عن الدول الأخرى هو أن بعض الدول اتخذت إجراءات احترازية مبكرة وأن دول أخرى تأخرت في اتخاذ هذه الإجراءات، إضافة إلى تغير التركيبة السكانية للمجتمع، حيث يمثل كبار السن شريحة كبيرة في بعض البلاد، بينما تتميز بلاد أخرى بأن الشباب هم الفئة الأكبر مثل مصر.