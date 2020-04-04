مؤسسة ساويرس تخصص 100 مليون جنيه للمساهمة في مواجهة كورونا

أعلنت الإعلامية منى الشاذلي، تخصيص مؤسسة ساويرس 100 مليون جنيه للمساعدة في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، منها 60 مليون جنيه لجهود الدولة الاحترازية، و40 مليون جنيه للعمالة اليومية.

وقالت، نورا سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية، إن مؤسسة ساويرس تعمل منذ عام 2001 في التنمية، بينما جرى التحرك، حاليا، بشكل سريع مع إطلاق مبادرة للحفاظ على العمالة اليومية المتأثرة بالظروف الحالية.

وأضافت "سليم"، خلال مداخلة لها عبر "سكايب" ببرنامج "معكم" والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه قد تم تخصيص 40 مليون جنيه من الدعم للعمالة اليومية من خلال العمالة اليومية من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، وتخصيص 60 مليون جنيه لجهود الدولة الاحترازية من خلال التعامل مع وزارة الصحة والسكان والهلال الأحمر المصري: "الإجمالي 100 مليون جنيه".

وأكدت أن إجمالي ميزانية المؤسسة لهذا العام قد بلغت 300 مليون جنيه جرى توجيهها للعمل التنموي والمبادرات المختلفة التي من شأنها المساعده في ظل الأزمة الحالية.