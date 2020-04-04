غدا.. قطع المياه 12 ساعة عن 8 مناطق بالمطرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنَّه نظرًا لأعمال الحفر للكباري بشارع "ابن الحكم" بالمطرية، الأمر الذي سيترتب عليه انقطاع المياه عن 8 مناطق وهي "العزب بمسطرد، أرض الجولف، تريومف، شارع عثمان بن عفان، شارع نخلة المطيعي، منطقة ألماظة، قاعدة ألماظة العسكرية، ومستشفى الجلاء العسكري".

وأضافت شركة مياه الشرب بالقاهرة،أنَّ ذلك يأتي اعتبارًا من الساعة 10 صباح غدٍ الأحد وحتى الساعة 10 مساء اليوم نفسه.

وأهابت شركة مياه الشرب بالقاهرة، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.