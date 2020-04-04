رمضان تحت حصار كورونا.. لا تجمعات للتراويح ولا موائد للإفطار

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة الأوقاف أن كل التجمعات الدينية في رمضان ألغيت بسبب وباء فيروس كورونا، بما في ذلك تعليق صلاة الجماعة والجمعة وغلق المساجد وتعليق صلاة التراويح، ومنع اَي تجمعات للإفطار بما فيها موائد الرحمن

وقالت الغرفة، لـ"الوطن"، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أنه لا فتح للمساجد قبل تمام زوال علة الغلق وهي وباء كورونا، وألا يجرى تسجيل أي حالات إيجابية جديدة علي أرض مصر، وكذلك عودة الحياة إلى طبيعتها وتأكيد وزارة الصحة أن التجمعات لم تعد تشكل خطرا على المواطنين.

وبحسب تصريحات وزير الأوقاف، فإن دفع الهلاك المتوقع على النفس البشرية أولى من دفع المشقة، ونحن لا نملك أن نحدد وقتا لإنهاء الغلق أو استمراره، فأهل الذكر في الصحة إذا قالوا إن الفيروس تراجع وأصبح الناس يأمنون نشاطه، وانتشاره، عدنا إلى مساجدنا في الوقت الذي يطمئننا المتخصصون، أما إذا استمر في رمضان نشاط الفيروس فإننا ملتزمون بغلق المساجد، حفاظا على النفس التزاما بشرع الله، فنحن نفتح المستجد التزاما بشرع الله.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، أنها لن تسمح لأي جهة بإقامة موائد في محيط المساجد أو أي ملحقات تابعة لها هذا العام، وتؤكد على جميع أهل الخير ولجان البر والجمعيات والجهات التي كانت تقيم موائد إفطار في الشهر الكريم أن تبادر بإخراج ذلك نقدًا أو سلعًا غذائية للفقراء والمحتاجين قبل دخول الشهر المبارك , مع تأكيدنا أن النقد أنفع للفقير لسعة التصرف فيه.