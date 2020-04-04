أبو بكر: مصر تخوض امتحانا جديدا بعد الحالة 1000.. إما النجاة أو الغرق

أكد خالد أبو بكر، على أهمية الفترة المقبلة، حكومة وشعبًا في مواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن الحكومة والشعب، نجحا خلال الفترة الماضية، بتقدير جيد، رغم بعض التحفظات، ولكن الفترة المقبلة، ستتضمن امتحان جديد بمقاييس مختلفة.

وقال خلال برنامجه "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON"، إن مصر اليوم، دخلت في امتحان جديد، بعد الوصول للحالة رقم 1000، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، استغرقت 44 يومًا للوصول للحالة رقم 1000، بينما استغرقت مصر 40 يومًا، فيما استغرقت أمريكا 8 أيام للوصول من الحالة ألف لـ10 آلاف حالة إصابة بكورونا، وإيطاليا 10 أيام، وفرنسا وألمانيا 11 يومًا.

وواصل: "الاختبار الجديد للحكومة والشعب، الصفحة حتى الآن بيضاء، والآن نحن في فقرة ما بعد الـ1000، والسؤال هل تنجح الحكومة في هذه الفقرة؟ والأهم والأخطر هل ينجح الناس فى مصر أن لا يتفاقم هذا الرقم؟

وأتم: "اللى فات مرحلة انتهت وليس معيارًا للتقييم.. الله أعلم في القادم، دا بحر إما النجاة أو الغرق، إحنا حكومة أمريكا أو ألمانيا؟".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر ت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 71 حالة وفاة.