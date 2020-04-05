رئيس قسم التثقيف بمعهد التغذية يوضح حقيقة علاج "الشلولو" لفيروس كورونا

كشف الدكتور مجدي نزيه رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، حقيقة أن "الشلولو"، تقي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال نزيه، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن "الشلولو" أكلة مصرية قديمة، عمرها 5 آلاف سنة، وهي عبارة عن ملوخية "ناشفة"، وثوم وليمون وبهارات و"بتتعمل على البارد"، مشيرًا إلى أنها كانت تمد المصري القديم بقدرة على مواجهة الأمراض، وتقوي مناعته، مؤكدًا أنها منتشرة جدًا في قرى الصعيد.

وأشار نزيه، إلى أن "الشلولو" شأنه شأن الأغذية المصرية، داعمة للمناعة، مثل الطماطم المخللة بالثوم والليمون، لافتًا إلى أن الثوم مضاد لـ"التهاب" والليمون مضاد للبكتيريا.

ونفى نزيه ما تردد عن أن "الشلولو" تقي من الإصابة بكورونا، مشيرًا أن ذلك من أقوال "أهل الشر"، لافتا إلى أنها لا تقي من الكورونا، ولا تعالجها.

ونصح نزيه، بالحصول على جرعة يوميًا من الثوم 30 جرام "نصف رأس ثوم"، على أن يجري تقسيمها على وجبات اليوم، وذلك لتقوية المناعة.