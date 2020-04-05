فيديو.. محمد رمضان يصيب مصور "البرنس" في مشهد أكشن: ثقة في الله نجاح

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو من كواليس تصويره مسلسله الجديد "البرنس"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، وذلك على صفحته الشخصية بموقع "انستجرام".

وخلال أحد مشاهد الأكشن التي يؤديها رمضان، أصيب المصور، بعدما ضربه رمضان بجزء خشبي دون قصد، وعلق رمضان على الفيديو: "المصور شارك في الخناقة.. مفيش تمثيل كله رييل.. ثقة في الله نجاح.. من كواليس البرنس".

مسلسل "البرنس"، من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وعدد آخر من الفنانين، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.