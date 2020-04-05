"تويوتا كورولا" تحصد لقب "سيارة العام" لسنة 2020

حصلت سيارة سيارة كورولا 2020 الجديدة على لقب "سيارة العام لسنة 2020 من مجلة Automotive Press Association، وهي مجلة متخصصة في تقييم السيارات حول العالم.

وجرى تقديم سيارة كورولا 2020 الجديدة كليًا في الربيع الماضي بتصميم جديد، وتجربة قيادة محسنة وإضافة أول سيارة كورولا هايبرد على الإطلاق في الولايات المتحدة.

وقال جون مينويزر مساعد المدير العام لـ"تويوتا" إنَّ "هذه السيارة توفر المزيد من الخيارات لعملائنا بناءً على احتياجاتهم"، متابعًا "وقبل عامين تلقت كامري المعاد تصميمها هذه الجائزة، ومن المفيد أن نرى أن أحدث منتجات سيارات الركاب من تويوتا يتم الاعتراف بها من قبل صحافة السيارات المحلية لدينا كقادة في قطاع تنافسي".

وتعتبر كورولا هي اللوحة الأكثر مبيعاً في العالم، حيث تم بيع أكثر من 46 مليون سيارة حول العالم منذ طرحها قبل 24 عامًا، وجيل كورولا من الجيل الثاني عشر أكبر من أي وقت مضى مع قوة 169 حصان جديدة ومحرك ديناميكي بسعة 2.0 لتر وتقنية محسنة وأحدث مجموعة تويوتا من ميزات السلامة النشطة القياسية "تويوتا سيفتي سينس 2.0.

يحتوي Corolla Hybrid على محرك Hybrid Synergy Drive من الجيل الجديد الذي يجمع بين محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.8 لتر مع محركين/مولدات من خلال ناقل حركة متغير باستمرار (CVT) من يتم التحكم فيه إلكترونيًا، ويوفر هذا الاقتران تسارعًا سريع الاستجابة دون التضحية باقتصاد الوقود.